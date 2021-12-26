Украина: Первая лига

Фанаты массово заказывали футболки Фареса.

Вингер харьковского Металлиста Фарес Балули рассказал об ажиотаже по покупкам футболок клуба с его фамилией среди французских фанатов.

"Я был в Турции с клубом и получаю уведомления, сообщения от фанатов. Не поверил в это. Думал, что это шутка, фейковые новости. И чем больше дней проходило, тем больше видел, что это серьезно.

После того, как с клубом связались, они стали обращаться ко мне. В клубе не могли принять так много запросов от болельщиков. К тому же на тот момент клуб только создан. Футболки заказали в Киеве и на тот момент никому не продавали.

Это были просто игровые футболки, заказали несколько штук. Там мне говорят: "Мы не можем, это уж слишком. Мы получили до 1 000 запросов". Они были ошарашены происходящим.

А еще забавная история. Андрей Шевченко возил мои футболки во Францию, когда был матч Франция – Украина. Он взял их с собой в самолет и привез во Францию", — рассказал Балули.

Ранее Фарес Балули рассказал, как был удивлен инфраструктурой в Украине после перехода в Металлист.