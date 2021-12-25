Украина: Первая лига

Француз рассказал о своем пребывании в харьковском клубе.

Полузащитник Седдик Фарес Балули поделился впечатлениями от переезда в Украину и выступлений в составе Металлиста.

"Если честно, Украина немного отличается от Франции, но я смог адаптироваться к другой стране. Я чувствую себя как дома и хорошо тренируюсь с личным физиотерапевтом. У меня все хорошо, люблю город – он большой и красивый, там много жителей. Он, правда, классный.

Конечно, перед переходом все было сложно. Из-за ковида у меня не было игрового времени, морально я был не в лучшем состоянии, задумывался над тем, стоит ли продолжать.

Друг президента клуба был знаком с моим агентом. Я ничего не знал о Металлисте и не следил за чемпионатом Украины. Президент рассказал мне об истории клуба и амбициях, он продал мне мечту. Поэтому я решил не отказываться и попробовать опыт выступлений за границей.

До переезда думал, что здесь средневековая инфраструктура и предубеждения. Все же я прибыл… У Металлиста оказалась отличная организация, у нас отличная тренировочная база, стадион на 40 тысяч. Я был приятно удивлен", – рассказал Балули в интервью Foot Mercato.

В текущем сезоне Первой лиги Балули провел 13 поединков в футболке харьковчан, отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.

Ранее Балули заявлял о том, что мечтает выиграть Кубок Украины с Металлистом.