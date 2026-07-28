Україна: Перша ліга

УАФ тестуватиме новітню технологію від FIFA у матчах Першої ліги.

В українському футболі стартує масштабна суддівська реформа. УАФ розпочинає впровадження системи FVS (Football Video Support) — офіційної технології відеопідтримки від FIFA, яка дозволить використовувати відеоповтори на матчах, де розгортання класичного VAR наразі неможливе. Україна увійшла до першої десятки країн світу, які адаптують цю систему для своїх внутрішніх змагань.

FVS є значно доступнішою версією VAR. Для її функціонування не потрібна окрема кімната з бригадою відеоасистентів та велика кількість телекамер. Достатньо лише кількох камер на стадіоні, оператора повторів та монітора безпосередньо біля футбольного поля.

Головний арбітр переглядає ключовий епізод на екрані та ухвалює фінальне рішення. Технологія вже успішно пройшла тестування на молодіжних чемпіонатах світу.

Фундаментальна відмінність FVS від традиційного VAR — ініціатором відеоперегляду виступає не відеоасистент, а головний тренер команди. Кожен наставник отримує два запити на гру. У разі переходу матчу в додатковий час додається ще одна спроба. Якщо після перегляду арбітр не змінює своє рішення, запит згорає. Щоб зупинити гру для перегляду, тренер має показати судді жест обертання пальцем і передати четвертому арбітру спеціальну картку.

Рішення на полі змінюється лише в тому випадку, коли відеоповтор чітко підтверджує очевидну суддівську помилку. Які епізоди дозволено переглядати Система FVS застосовується виключно у п'яти категоріях моментів, які мають прямий вплив на результат матчу.

Гол або відсутність гола (зокрема фоли, офсайди чи гра рукою в атаці),

Призначення або непризначення пенальті,

Пряма червона картка,

Помилкова ідентифікація футболіста при покаранні,

Помилково показана друга жовта картка.

Технологію планують тестувати у Першій лізі вже з поточного сезону. Спочатку FVS працюватиме на окремих обраних матчах із поступовим розширенням на весь чемпіонат. Комітет арбітрів повністю взяв на себе підготовку суддівського корпусу, тоді як забезпечення технічної складової (камери, монітори та зв'язок) покладено на самі футбольні клуби.

Для команд це стане дієвим інструментом контролю за справедливістю у спірних моментах, а для арбітрів — чудовою школою перед переходом до роботи з повноцінною системою VAR в елітному дивізіоні.