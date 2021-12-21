Украина

Один из лидеров луганчан мог перебраться в харьковский клуб.

Вингер луганской Зари Владислав Кочергин мог продолжить свою карьеру в составе харьковского Металлиста. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в своей программе Цыганик Live.

По информации источника, трансфер не состоялся из-за того, что 25-летний украинец запросил слишком большие и неадекватные деньги для украинских реалий.

В нынешнем сезоне Кочергин провел 10 поединков, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

Он не выступал за основной состав с середины октября, так как был переведен в дубль из-за разногласий с руководством клуба по поводу нового контакта.