Один из лидеров луганчан мог перебраться в харьковский клуб.
Владислав Кочергин, Footboom
21 декабря 2021, 06:55
Вингер луганской Зари Владислав Кочергин мог продолжить свою карьеру в составе харьковского Металлиста. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в своей программе Цыганик Live.
По информации источника, трансфер не состоялся из-за того, что 25-летний украинец запросил слишком большие и неадекватные деньги для украинских реалий.
В нынешнем сезоне Кочергин провел 10 поединков, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
Он не выступал за основной состав с середины октября, так как был переведен в дубль из-за разногласий с руководством клуба по поводу нового контакта.
Действующее соглашение Кочергина с Зарей рассчитано до лета 2022 года.