Украина: Первая лига

Харьковчане намерены пригласить опытного футболиста.

Харьковский Металлист в ближайшее время усилится опорным полузащитником аргентинского Велес Сарсфилд Херонимо Поблете.

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, харьковский клуб подпишет контракт с 28-летним хавбеком на три с половиной года.

Портал Transfermarkt оценивает Поблете в 600 тысяч евро. С большой долей вероятности, Поблете достанется Металлисту бесплатно, так как его контракт с Велесом заканчивается 31 декабря.

Отметим, что у футболиста уже есть опыт выступлений в Европе. С 2017 по 2020 год он принадлежал французскому Мецу. Также он имеет опыт выступлений за Колон, Сан-Лоренцо и Ла-Серену.

В текущем сезоне на счету игрока 30 матчей за Велес во всех турнирах, в которых он отметился двумя голевыми пасами.

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