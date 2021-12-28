Харьковчане намерены пригласить опытного футболиста.
Херонимо Поблете, Getty Images
28 декабря 2021, 09:38
Харьковский Металлист в ближайшее время усилится опорным полузащитником аргентинского Велес Сарсфилд Херонимо Поблете.
Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, харьковский клуб подпишет контракт с 28-летним хавбеком на три с половиной года.
Портал Transfermarkt оценивает Поблете в 600 тысяч евро. С большой долей вероятности, Поблете достанется Металлисту бесплатно, так как его контракт с Велесом заканчивается 31 декабря.
Отметим, что у футболиста уже есть опыт выступлений в Европе. С 2017 по 2020 год он принадлежал французскому Мецу. Также он имеет опыт выступлений за Колон, Сан-Лоренцо и Ла-Серену.
В текущем сезоне на счету игрока 30 матчей за Велес во всех турнирах, в которых он отметился двумя голевыми пасами.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.