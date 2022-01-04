Пастух, Квасный, Толочко и Мыцик стали свободными агентами.
ФК Прикарпатье
04 января 2022, 13:30
Прикарпатье на своем официальном сайте объявило об уходе четырех футболистов.
Соглашения с Иваном Пастухом, Николаем Квасным, Романом Толочко и Богданом Мыциком были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Все четверо стали свободными агентами.
В нынешнем сезоне Пастух и Толочко провели по 11 поединков, а на счету Квасного 10 встреч. Мыцик в свою очередь не дебютировал за команду, попав пять раз в заявку клуба.
После 20 игр Прикарпатье набрало 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.
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