Украина: Первая лига

Хавбек поділився враженнями від перебування у новому клубі.

Півзахисник Владислав Вакула розповів про процес адаптації в Поліссі, куди він перейшов цієї зими.

Хавбек приєднався до "вовків" на правах півторарічної оренди з Шахтаря.

"Коли я приїхав, то хлопці одразу добре прийняли. Деяких хлопців я знаю ще з минулих команд, ми раніше вже зустрічались. Загалом все чудово, мені подобається.

Зараз Перша ліга вийшла зовсім на інший рівень. Подивитись навіть на команди: Металіст, який відродився, Кривбас. Чемпіонат став набагато цікавіший. І так, він дійсно непередбачуваний і насправді мало чим поступається Прем’єр лізі, тому мені буде цікаво спробувати свої сили тут. Звісно, хочеться у Прем’єр лігу, думаю, ми зробимо усе для того, щоб туди потрапити і показувати там гарний футбол", – розповів Вакула в інтерв’ю офіційному сайту клуба.