Украина: Первая лига

Антон Калайтан косвенно подтвердил слухи относительно будущего клуба.

Вчера, 2 февраля, в СМИ активно ходила информация о том, что донецкий Олимпик, выступающий в Первой лиге Украины, прекратит свое существование из-за недостаточного финансирования.

Тем не менее, президент донецкого клуба Андрей Горельцев не стал говорить, что клуб расформирован, но подтвердил, что большая группа игроков покинула команду вместе с главным тренером Сергеем Литовченко.

Косвенно плачевную ситуацию в расположении Олимпика подтвердил нападающий Антон Калайтан.

"Спасибо за все! Грустно осознавать, что такие команды распускают, даже не дав доиграть сезон до конца…

ФК Олимпик — большой пример силы духа и веры, как руководства, так и болельщиков. С тех пор как команда переехала из Донецка, в связи с известными политическими событиями, было очень много трудностей. Начиная с тренировочных полей, базы и заканчивая домашним стадионом. Но команда находила силы и финансы, чтобы существовать и играть на высшем уровне.

Я горд, что был частью ФК Олимпик, это был хороший период, пусть все так же непростой. Удачи всем ребятам, тренерскому штабу, персоналу и до встречи на футбольном поле!", — написал Калайтан на своей странице в Facebook.

После 19 игр Олимпик набрал 23 очка и занимает 11 место в турнирной таблице Первой лиги.