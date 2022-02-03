Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Металлист — Колубара, фото ФК Металлист Харьков
03 февраля 2022, 06:45
Представитель Первой лиги Украины, харьковский Металлист, открыл для себя вторую часть тренировочных сборов в Турции с минимального поражения сербской Колубаре, причиной которому стал пропущенный на последних минутах мяч.
Обзор матча:
Металлист — Колубара 0:1
Гол: Дженич, 88.
Металлист (1-й тайм): Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Траоре, Демченко, Танковский, Балули, Кайдалов, Мурза, Пейшото.
Металлист (2-й тайм): Каневцев, Риаскос, Ралюченко, Сарапий, Дигтярь, Сынчук, Чидомере, Касерес, Фомин Харрис, Красников.
Предупреждения: Федорив, Танковский, Сынчук.