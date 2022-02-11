Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка в рамках товарищеского турнира.
ФК Металлист
11 февраля 2022, 19:10
В очередном поединке товарищеского турнира Winter Cup 2022 в очном противостоянии сойдутся между собой житомирское Полесье и харьковский Металлист.
Следить за ключевыми событиями данного поединка вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua. Если у вас не отображается видео на сайте, то вы можете смотреть матч напрямую на YouTube-канале ПЕРША ЛІГА.
Поединок Полесье — Металлист состоится сегодня, 11 февраля, в 19:00.
Прямая трансляция матча Полесье — Металлист
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