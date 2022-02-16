Футболист продолжит карьеру в Первой лиге.
Александр Снижко, СК Днепр-1
16 февраля 2022, 17:54
Бывший полузащитник Днепра-1, Миная и других клубов Александр Снижко перешел в Альянс.
Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с 25-летним футболистом.
Помимо Днепра-1 и Миная, Снижко выступал также за Кривбасс, Буковину, Днепр. Его последним клубом был ЛНЗ.
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