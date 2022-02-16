Украина: Первая лига

Футболист продолжит карьеру в Первой лиге.

Бывший полузащитник Днепра-1, Миная и других клубов Александр Снижко перешел в Альянс.

Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с 25-летним футболистом.

Помимо Днепра-1 и Миная, Снижко выступал также за Кривбасс, Буковину, Днепр. Его последним клубом был ЛНЗ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.