Украина: Первая лига 18 февраля 2022, 21:38 Картушов пополнил состав Металлиста Капитан Десны перебрался в стан харьковского клуба. егор картушов, фото десна 18 февраля 2022, 21:38 Состав черниговской Десны покинул очередной футболист. Полузащитник "северян" Егор Картушов подписал контракт с харьковским Металлистом. Контракт подписан на два с половиной года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Metalist (@fcmetalist) В текущем сезоне на счету хавбека 15 матчей в УПЛ в составе Десны, в которых он сумел отличиться двумя голевыми передачами. Ранее вице-президент харьковчан Евгений Красников анонсировал усиление состава Металлиста. Люди Егор Картушов Команды Десна Металлист Источники ФК Металлист Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте