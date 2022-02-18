Украина: Первая лига

Капитан Десны перебрался в стан харьковского клуба.

Состав черниговской Десны покинул очередной футболист.

Полузащитник "северян" Егор Картушов подписал контракт с харьковским Металлистом. Контракт подписан на два с половиной года.

В текущем сезоне на счету хавбека 15 матчей в УПЛ в составе Десны, в которых он сумел отличиться двумя голевыми передачами.

Ранее вице-президент харьковчан Евгений Красников анонсировал усиление состава Металлиста.