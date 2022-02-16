Металлист намерен продолжать усиление состава.
Александр Ярославский, фото ФК Металлист
16 февраля 2022, 11:33
Трансферная компания Металлиста не будет прекращаться, потенциального новичка УПЛ ждет очередное усиление.
"Мы провели обстоятельную беседу с Александром Ярославским, – цитирует вице-президента Евгения Красникова официальный сайт клуба. – Президент настаивает на том, чтобы команда была максимально укомплектована".
"В следующее межсезонье процесс продолжится, поэтому ожидайте новых трансферов".
Ранее Металлист прокомментировал смертельное ДТП с участием кортежа Ярославского.