Трансферная компания Металлиста не будет прекращаться, потенциального новичка УПЛ ждет очередное усиление.

"Мы провели обстоятельную беседу с Александром Ярославским, – цитирует вице-президента Евгения Красникова официальный сайт клуба. – Президент настаивает на том, чтобы команда была максимально укомплектована".

"В следующее межсезонье процесс продолжится, поэтому ожидайте новых трансферов".

Ранее Металлист прокомментировал смертельное ДТП с участием кортежа Ярославского.