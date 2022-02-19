Новичок харьковчан поделился эмоциями после перехода в новый клуб.
егор картушов, фото металлист
19 февраля 2022, 10:12
Очередной зимний новичок харьковского Металлиста Егор Картушов поделился эмоциями после трансфера в стан лидера Первой Лиги.
"Меня переполняют эмоции — я очень рад, что присоединился к такой команде, как Металлист. Все решилось довольно быстро и я буквально за один день из одного отеля переехал в другой.
Все прошло очень гладко, без каких-либо недопониманий. Уже жду момента, когда смогу порадовать харьковчан своей игрой", — приводит слова хавбека официальный сайт Металлиста.
Отметим, что контракт подписан на два с половиной года.
В текущем сезоне на счету хавбека 15 матчей в УПЛ в составе Десны, в которых он сумел отличиться двумя голевыми передачами.
Ранее вице-президент харьковчан Евгений Красников анонсировал усиление состава Металлиста.