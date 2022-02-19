Украина: Первая лига

Новичок харьковчан поделился эмоциями после перехода в новый клуб.

Очередной зимний новичок харьковского Металлиста Егор Картушов поделился эмоциями после трансфера в стан лидера Первой Лиги.

"Меня переполняют эмоции — я очень рад, что присоединился к такой команде, как Металлист. Все решилось довольно быстро и я буквально за один день из одного отеля переехал в другой.

Все прошло очень гладко, без каких-либо недопониманий. Уже жду момента, когда смогу порадовать харьковчан своей игрой", — приводит слова хавбека официальный сайт Металлиста.

Отметим, что контракт подписан на два с половиной года.

В текущем сезоне на счету хавбека 15 матчей в УПЛ в составе Десны, в которых он сумел отличиться двумя голевыми передачами.

Ранее вице-президент харьковчан Евгений Красников анонсировал усиление состава Металлиста.