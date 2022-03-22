Украина: Первая лига

Український спеціаліст розповів про своє ставлення до російської агресії.

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський поділився своїми думками про війну України проти російських загарбників.

"В першу чергу, у мене є діти та онуки. Я не можу собі дозволити того, щоб мої онуки ховалися по бомбосховищах, а я в цей час спокійно спатиму за кордоном. Для мене це неприпустимо. Я однозначно вирішив, що повернуся в Україну. Зрозуміло, що якби бомбардували Львів, я б намагався кудись вивезти своїх дітей та онуків, вони ні в чому не винні. Те, як зараз страждають Харків, Маріуполь, це просто жахливо. Навіть в голові не вкладається, як можна так знищувати маленьких дітей, старших людей та всю нашу націю.

Чи візьму до рук автомат? Зрозуміло, що так, тут нікуди не подінешся. Нам треба захищати свою країну. Якщо настане такий час, що доведеться взяти зброю в руки, я однозначно це зроблю", – розповів Чижевський в коментарі телеканалу Футбол.