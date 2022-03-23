Украина: Первая лига

Гравці криворізького клубу не залишаються осторонь допомоги нашим воїнам.

Директор криворізького Кривбасу Володимир Баєнко розповів про те, як клуб допомагає українським військам у боротьбі проти фашистів з РФ.

"Напад Росії на нашу мирну, могутню Україну став для всіх шокуючим та підступним кроком зі сторони окупантів. Терор, який рашисти завдають мирному населенню нашої неньки, навіки залишиться кривавою плямою в історії Росії. Не пробачимо.

Я родом з Донеччини, й з болем в серці переживаю агресію росії ще з 2014 року. Футболісти Кривбасу віддають частину зарплатні на потреби українській армії, ми не залишаємося осторонь, допомагаємо чим можемо.

Наразі домовляємося з футбольними клубами усієї Прибалтики про надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Багато клубів з Естонії вже надають допомогу українським біженцям", — розповів функціонер клубній прес-службі.

Відзначимо, що раніше Кривбас запустив акцію на підтримку мешканців Сум та Маріуполя.