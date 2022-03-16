Клуб розпочав продаж квитків на віртуальні матчі.
Фото: ФК Кривбас
16 марта 2022, 15:25
Кривбас вирішив допомогти мешканцям Сум та Маріуполя, які зараз перебувають у складній гуманітарній ситуації.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, Кривбас розпочав продаж квитків на матчі чоловічої команди з Альянсом і жіночої – з Маріуполем, які не відбудуться через російську агресію. Усі кошти від продажу віртуальних квитків керівництво Кривбасу подвоїть і направить на гуманітарну допомогу.
Придбати квитки можна на офіційному сайті криворізького клубу.
Раніше повідомлялося, що двоє молодих гравців Кривбасу будуть тренуватися з Леванте.