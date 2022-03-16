Украина: Первая лига

Клуб розпочав продаж квитків на віртуальні матчі.

Кривбас вирішив допомогти мешканцям Сум та Маріуполя, які зараз перебувають у складній гуманітарній ситуації.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, Кривбас розпочав продаж квитків на матчі чоловічої команди з Альянсом і жіночої – з Маріуполем, які не відбудуться через російську агресію. Усі кошти від продажу віртуальних квитків керівництво Кривбасу подвоїть і направить на гуманітарну допомогу.

Придбати квитки можна на офіційному сайті криворізького клубу.

Раніше повідомлялося, що двоє молодих гравців Кривбасу будуть тренуватися з Леванте.