Украина: Первая лига

Головний тренер Кривбасу розповів про стан справ у клубі та поділився баченням можливого проведення чемпіонату України закордоном.

Олександр Бабич відповів на запитання ЗМІ, зазначивши, що найголовніша ціль — щоб в країні був мир.

- Так, ми чуємо про бажання відновити чемпіонат України, аби пізніше для наших клубів не було проблем від УЄФА. Як це буде — побачимо. Так, було би ідеально провести чемпіонат в Україні: тренуватися та грати вдома. Вирішувати керівникам УАФ. ФК Кривбас готовий прийняти будь-яке рішення. Керівництво Кривбасу постійно на зв’язку із УАФ. Але наша спільна головна ціль — аби в Україні був мир.

- Ваше ставлення до проведення чемпіонату України закордоном?

- Мрія — розпочати чемпіонат в Україні. Певно, це було би оптимальним для всіх. Що стосується варіантів… Хочеться, аби ми зіграли хоча б перше коло, а далі вже будемо дивитися по ситуації. ФК Кривбас готовий грати будь-де, де вирішить УАФ. Знаємо, що у листопаді стартує чемпіонат світу, й за місяць ми повинні закінчити першу частину сезону.

- Вам як тренеру, скільки потрібно часу, аби підготувати команду до старту сезону?

- Одного місяця вистачить.

- Де наразі знаходяться гравці Кривбасу?

- Практично вісімдесят відсотків наших футболістів у тимчасових орендах. Хтось грає менше, хтось більше. Але, головне, усі знаходяться у тренувальному процесі, й це дуже добре. Гравці, які після Туреччини повернулися до України, наразі тренуються в загальній групі у Кривому Розі. Всі вони займаються за спеціальною програмою під керівництвом Геннадія Приходька.

Вже йде цілеспрямована підготовка до зборів. Дай Бог, якщо усе складеться, то наші збори можуть розпочатися у середині-кінці червня. Я постійно на зв’язку із керівництвом клубу. По можливості передивляюся матчі за участю гравців Кривбасу в інших клубах. У кожного клубу свої задачі, але, наприклад, Левадія, де виступають Хобленко та Щедрий, бореться за перше місце, й наші хлопці їй допомагають: обидва вже забивали.

- Станом на сьогодні Кривбас — клуб якої ліги?

- Ми чекаємо відповідних рішень. Кривбас ставив перед собою задачу вийти до УПЛ, й однією ногою ми вже там були, до війни. Знаю, що президент клубу Костянтин Караманіц дав команду проходити атестацію. Усі наші плани, мрії та задачі тілько про УПЛ. Кривбас довго до цього йшов. Сподіваюсь, коли чемпіонат поновиться, то ми його розпочнемо в УПЛ, — наводить слова Бабича офіційний сайт Кривбасу.