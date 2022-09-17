Украина: Первая лига

Відбулися сьогоднішні матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 17 вересня, пройшли три матчі четвертого туру Першої ліги України.

У першій грі столична Оболонь обіграла Скорук із рахунком 3:1. У складі переможців голами відзначилися Краснопір, Слободян та Покотилюк, а у гостей єдиний м'яч забив Малюк.

Також зазначимо, що на 82 хвилині у складі гостей видалення після двох жовтих заробив Пасічник.

Оболонь — Скорук 3:1

Голи: Кранопір, 3, Слободян, 43 (пенальті), Покотилюк, 86 — Малиш, 22.

У другому матчі Чернігів у гостях зміг переграти запорізький Металург із рахунком 2:0. У складі чернігівської команди результативними ударами відзначилися Мироненко та Койдан.

МФК Металург — Чернігів 0:2

Голи: Мироненко, 11, Койдан, 83.

У третій зустрічі тернопільська Нива розійшлася миром із житомирським Поліссям. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Нива Тернопіль — Полісся 0:0