Украина: Первая лига

Відбулися перші матчі четвертого туру Першої ліги.

У Першій лізі України відбулося два матчі: у групі А Епіцентр бився з Маріуполем, а у групі В ЛНЗ протистояв Полтаві.

Епіцентр здобув мінімальну перемогу над Маріуполем – 1:0. На 90+1 хвилині влучний удар на рахунку Барбози. Становище команд у турнірній таблиці не змінилося: Епіцентр на третьому місці, Маріуполь – на восьмому.

Епіцентр – ФСК Маріуполь 1:0

Гол: Барбоза, 90+1.

ЛНЗ також виборов мінімальну перемогу над СК Полтава – 1:0. Вирішальний гол забив Полулях на 19-ій хвилині. Перемога допомогла ЛНЗ залишитись на третьому місці. Полтава – на дні турнірної таблиці.

ЛНЗ – Полтава 1:0

Гол: Полюлях (19).

Раніше ми писали, що понад 20 клубів ПФЛ пропустять сезон-2022/23: Васт, Нива Бузова, Звягель та Хуст Сіті зіграють у Другій лізі.