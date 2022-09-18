Відбулися чергові матчі четвертого туру Першої Ліги України.
ФК КАРПАТИ ЛЬВІВ
18 вересня 2022, 18:42
Сьогодні, 18 вересня, завершились чергові матчі четвертого туру Першої ліги України.
У першій грі львівські Карпати в гостях обіграли Діназ з Вишгороду з рахунком 2:1. Господарі першими відкрили рахунок у матчі, коли на 34 хвилині відзначився Кос. У середині другого тайму львів'яни відігралися зусиллями Приймака, а переможний м'яч забив Дуць через вісім хвилин.
Діназ — Карпати 1:2
Голи: Кос, 34 — Приймак, 64, Дуць, 72.
У ще одній зустрічі Прикарпаття у гостях мінімально обіграло Буковину з рахунком 1:0. Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці матчу, коли на 89 хвилині результативним ударом відзначився Стаднік.
Буковина — Прикарпаття 0:1
Гол: Стаднік, 89.
Раніше сьогоднішній ігровий день Кремінь відправив сім м'ячів у ворота Гірника-Спорт.