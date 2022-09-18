Украина: Первая лига

Відбулися чергові матчі четвертого туру Першої Ліги України.

Сьогодні, 18 вересня, завершились чергові матчі четвертого туру Першої ліги України.

У першій грі львівські Карпати в гостях обіграли Діназ з Вишгороду з рахунком 2:1. Господарі першими відкрили рахунок у матчі, коли на 34 хвилині відзначився Кос. У середині другого тайму львів'яни відігралися зусиллями Приймака, а переможний м'яч забив Дуць через вісім хвилин.

Діназ — Карпати 1:2

Голи: Кос, 34 — Приймак, 64, Дуць, 72.

У ще одній зустрічі Прикарпаття у гостях мінімально обіграло Буковину з рахунком 1:0. Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці матчу, коли на 89 хвилині результативним ударом відзначився Стаднік.

Буковина — Прикарпаття 0:1

Гол: Стаднік, 89.

Раніше сьогоднішній ігровий день Кремінь відправив сім м'ячів у ворота Гірника-Спорт.