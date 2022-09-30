Украина: Первая лига

Влітку українець виступав у чемпіонаті Фарерських островів.

Український півзахисник Олександр Сніжко підписав контракт із Металургом. Про це повідомляє прес-служба запорізького клубу.

Деталі угоди із 26-річним українцем не розголошуються.

Раніше він виступав Буковину, Гірник, ЛНЗ, Дніпро-1 та Минай. Минулої зими Сніжко перебрався до Альянсу, але зіграти за нову команду не зміг через початок війни проти росії.

Влітку українець виступав за Аргір у чемпіонаті Фарерських островів, де провів два поєдинки.

Після чотирьох ігор Металург набрав сім очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі В. Наступний матч запорожани проведуть проти Гірника-Спорта. Гра відбудеться сьогодні о 14:00 за київським часом.