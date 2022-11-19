Україна: Перша ліга

Відбулися матчі 13 туру Першої ліги України.

Сьогодні, 19 листопада, мало пройти чотири матчі 13 туру Першої ліги України, але пройшло три.

Винятком став поєдинок між Маріуполем та Буковиною, який був скасований через погані погодні умови. Матч було перенесено на завтра, о 12:00.

У першій грі Полісся обіграло Діназ із рахунком 3:0. Перемогу господарям принесли забиті м'ячі у виконанні Дениса Янакова та Сергія Кисленка, а Олександр Литвинов зрізав м'яч у свої ворота.

Після 13 турів Полісся набрало 37 очок та посідає перше місце з великим відривом від львівських Карпат у групі А. У Діназа 10 балів та шоста позиція.

Полісся — Діназ 3:0

Голи: Янаков, 24, Литвинов, 32 (автогол), Кисленко, 88.

У другій грі ЛНЗ у гостях обіграв Скорук з рахунком 2:0 завдяки голам Дениса Долинського та Антона Савіна. Після 13 турів ЛНЗ набрав 27 очок і посідає перше місце у групі В, випереджаючи Оболонь на чотири бали, але киян мають гру в запасі. У Скорука сьома позиція та 11 очок.

Скорук — ЛНЗ 0:2

Голи: Долинський, 7, Савін, 17.

В останній грі Тернопільська Нива розписала нульову нічию з Епіцентром. Після 13 ігор Епіцентр має 24 очки та посідає третє місце у групі А, а у Ниви – 17 балів та четверта позиція.

Нива Тернопіль — Епіцентр 0:0