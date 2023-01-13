Україна: Перша ліга

Команда Першої ліги отримала підсилення.

Колишній гравець збірної України та Дніпра Сергій Назаренко увійшов у тренерський штаб Юрія Калітвінцева в Поліссі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Строк угоди між сторонами не повідомляється.

Зазначимо, що Сергій Назаренко має тренерський досвід. Він вже працював тренером в Дніпрі, Дніпрі-1 та Нікополі.

Полісся стало переможцем групи А Першої ліги та бореться за вихід в УПЛ.

"Вітаємо у зграї 🐺", — привітала Сергія Назаренка пресслужба Полісся.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЛНЗ призначив головним тренером команди ексфорварда Ворксли Олександра Ковпака.