Команда Першої ліги отримала підсилення.
Сергій Назаренко, фото Полісся
13 січня 2023, 19:57
Колишній гравець збірної України та Дніпра Сергій Назаренко увійшов у тренерський штаб Юрія Калітвінцева в Поліссі, повідомляє офіційний сайт клубу.
Строк угоди між сторонами не повідомляється.
Зазначимо, що Сергій Назаренко має тренерський досвід. Він вже працював тренером в Дніпрі, Дніпрі-1 та Нікополі.
Полісся стало переможцем групи А Першої ліги та бореться за вихід в УПЛ.
"Вітаємо у зграї 🐺", — привітала Сергія Назаренка пресслужба Полісся.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЛНЗ призначив головним тренером команди ексфорварда Ворксли Олександра Ковпака.