Україна: Перша ліга

Команда Першої ліги призначила нового тренера.

Лідер групи В Першої Ліги ЛНЗ оголосив про призначення головного тренера. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Ним став екснападник Таврії, Ворскли, київського Арсеналу та інших українських клубів Олександр Ковпак. Нагадаємо, з осені Ковпак виконував обов'язки головного тренера. Після першого етапу керівництво клубу ухвалило рішення прибрати приставку "в.о.".

Відзначимо, що ЛНЗ завершив перший етап чемпіонату на першій сходинці. Команда з Черкас пропустила лише 6 голів в 14 матчах — рівно стільки ж, скільки Полісся — лідера групи А.

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