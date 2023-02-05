Україна: Перша ліга

Лівий берег повернувся до професійного футболу.

4 лютого стартував зимовий кубок ПФЛ і в першому матчі Лівий берег мінімально обіграв Чайку з рахунком 1:0.

Перемогу команді Віталія Первака приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Віталія Войцеховського, який відзначився на 34 хвилині зустрічі.

Нагадаємо, Лівий берег не виступав з моменту припинення сезону-2021/22. Наступного сезону команда виступатиме у Першій лізі.

Сьогодні, 5 лютого, пройдуть ще два матчі першого туру. У першій грі зустрінуться Дружба та Нива Бузова, а у другій вінницька Нива та Окко. Кремінь пропустить перший тур, а у другому зіграє проти Чайки.