Украина: Первая лига

Відразу чотири клуби набули професійного статусу.

Сьогодні, 12 серпня, у Києві відбулася ХХХ конференція Професійної футбольної ліги України. Про це повідомляє прес-служба ПФЛ.

На засіданні було винесено на затвердження склад учасників та формат проведення Першої та Другої ліг України на сезон-2022/23. Також було розглянуто регламент та календар.

Понад 20 клубів, що втратили можливість повноцінного функціонування через військову агресію Росії, скористаються опцією тимчасового призупинення участі у змаганнях ПФЛ на сезон 2022/23.

Після консультації зі всіма клубами прийнято рішення затвердити склад учасників чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги (2 групи – група А та група Б) по територіальному принципу.

Нагадаємо, що Перша ліга 30 років тому, в 1992 році, вже проводилася за таким форматом. У сезоні-2022/23 заплановано провести Першу лігу в два етапи – дві групи по вісім команд, два кола в 14 турів, 56 матчів у кожній групі на першому етапі (всього 112 матчів).

На другому етапі 1-4 місця груп формують групу за вихід в УПЛ з урахуванням очок, отриманих на першому етапі в іграх між собою. А 5-8 місця формують групу за право грати в Першій лізі з урахуванням ігор між собою на першому етапі.

На другому етапі команди Групи А проводять матчі тільки з командами Групи Б у два кола, 32 матчі у кожній групі, команди проведуть по 8 матчів.

Всього в чемпіонаті буде проведено 176 матчів. Одна команда проводить 22 матчі у чемпіонаті. Дві кращі команди здобувають право на прямий вихід до УПЛ, третя та четверта команди Першої ліги зіграють матчі плей-офф за підвищення в класі – 3 місце Першої ліги грає з 14 місцем УПЛ, 4 місце грає з 13-м УПЛ.

Календарь Групи А:

Календарь групи Б:

Щодо Другої ліги рішення було прийнято, зважаючи на той внесок, який цей дивізіон зробив в останні роки в розвиток вітчизняного футболу.

Новачками змагань під егідою ПФЛ стануть Васт (Миколаїв), Нива Бузова (Київська область), Хуст Сіті (Закарпатська область) та Звягель (Новоград-Волинський, Житомирська область).

Крім того, три команди Першої ліги заявили на чемпіонат Другої ліги свої дублюючі команди. Таким чином, у Другій лізі також зіграють Металург-2 (Запоріжжя), Кремінь-2 (Кременчук) та Полісся-2 (Житомир).

11 команд Другої ліги зіграють у два кола. Перше місце підвищується в класі напряму, друге місце зіграє стиковий матч із передостаннім місцем Першої ліги.

У разі підтвердження ФК Десна та ФК Маріуполь участі в УПЛ сезону-2023/24, матчі плей-офф не проводяться. Кількість команд УПЛ збільшується до 18. У разі, якщо тільки один із зазначених клубів підтверджує участь – тоді команда, що посіла 14 місце у УПЛ та команда, що посіла третє місце у другому етапі змагань Першої ліги у групі Чемпіонська, бере участь в етапі плей-офф за право грати в УПЛ. Етап плей-офф складається з двох матчів, по одному на полі кожної з команд-учасниць.

Також делегати розглянули питання про обрання членів Центральної Ради ПФЛ, трансляції матчів, діяльність ТОВ Ліга Футбол і затвердження офіційного м’яча на сезон-2022/23 — ним продовжує бути SELECT Brillant Super.