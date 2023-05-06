Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 6 травня, відбулися матчі чергового туру Першої ліги України.

У групі на підвищення відбулося два матчі. У першому матчі Оболонь на своєму полі обіграла Епіцентр із рахунком 2:1. У складі переможців та лідерів чемпіонату голами відзначилися Груша та Слободян, який забив на 88 хвилині. У гостей єдиний м'яч забив Стень.

Після 11 ігор Оболонь набрала 24 очки та посідає перше місце у турнірній таблиці, випереджаючи Полісся на два бали, але житомирський клуб має гру в запасі. Епіцентр має 12 балів і шостий рядок.

Оболонь — Епіцентр 2:1

Голи: Груша, 22, Слободян, 88 — Стень, 77.

У другій грі ЛНЗ не зміг обіграти тернопільську Ниву. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів у виконанні Бойка з пенальті, гості відповіли влучним ударом Гатали.

Після 11 ігор у ЛНЗ 16 очок та третє місце, а у Ниви – шість балів та сьомий рядок.

ЛНЗ — Нива 1:1

Голи: Бойко, 38 (з пенальті) — Гатала, 76.

У ще одному матчі, у групі на вибуття, Прикарпаття розгромило Гірник-Спорт із рахунком 6:1. У складі переможців голами відзначилися Писко, Швець, Хома, Шинкаренко та Цюцюра, який оформив дубль. За гостей єдиний м'яч забив той самий Цюцюра, який зрізав сферу у свої ворота.

Після 11 ігор Прикарпаття набрало 20 очок та посідає дев'яте місце, а у Гірника-Спорта – сім балів та останній рядок.

Прикарпаття — Гірник-Спорт 6:1

Голи: Писко, 14, Швець, 43, Хома, 68, Цюцюра, 69, 71, Шинкаренко, 90 — Цюцюра, 2 (автогол).