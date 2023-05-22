Україна: Перша ліга

Керманич дав свій коментар.

Полісся та Оболонь зіграли внічию у Первшій лізі України. Підсумки гри прокоментував головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев.

"Наша команда любить комбіцинаційний футбол, наша команда націлена на швидкий контроль м'яча. Спека була для всіх, але те, що ми так грали – не дуже добре, – це заслуга оборони.

Чи награли ми на перемогу? Ні. На поразку? Думаю, також ні. Нічия… Ми залишилися на першому місці і в нас залишилася остання гра вдома.

Наші хлопці емоційні, вони переживають за гравців на полі, не було жодної образи, не було нічого не спортивного. Коли підійшов суддя, він сказав, щоби просто не виходили на поле – один раз вони вийшли. І все спокійно ніяких претензій не було від четвертого судді.

Гірше було б, якби гравці поводилися тихо. Найголовніше, що не було ображень. Це було переживання за партнерів, переживання за результат.

Уболівальники? Ми граємо для вболівальників, навіть якщо буде один уболівальник – ми маємо для нього грати. Коли їх більше – це супер. Моя думка – футбол для вболівальників", — сказав Юрій Калитвинцев у коментарі Football.ua.

Зазначимо, що Полісся втратило можливість достроково оформити чемпіонство за тур до кінця чемпіонату. Команда випереджає Оболонь на один пункт.