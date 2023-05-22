Україна: Перша ліга

Завершився поєдинок Першої Ліги України.

У Першій лізі відбувся центральний поєдинок туру – між собою грали Оболонь та Полісся. Ці дві команди забезпечили собі вже вихід до УПЛ наступного сезону.

Однак залишається питання відкрите щодо чемпіонства.

На 17-й хвилині гри Полісся вийшло вперед, а на 53-й Оболонь зрівняла рахунок у грі. Поєдинок так і завершився нічиєю – 1:1.

Зазначимо, що Полісся втратило можливість достроково оформити чемпіонство за тур до кінця чемпіонату. Команда випереджає Оболонь на один пункт.

Оболонь — Полісся 1:1

Голи: Прокопенко, 53 — Кушніренко, 17.