Україна: Перша ліга

Гравець отримав суворе покарання.

У матчі стартового туру другого етапу Першої ліги України між Поліссям та Металургом півзахисник Вадим Червак отримав пряму червону картку за напад на головного арбітра матчу Софію Причину.

Інцидент стався через те, що 24-річна рефері, на думку гравця, не побачила порушення правил в штрафному майданчику. Червак штовхнув дівчину та отримав червону картку.

Як повідомляє ТаТоТаке, президент Полісся Геннадій Буткевич вирішив розірвати контракт з Черваком.

Рішення було ухвалено після розмови із головним тренером команди Юрієм Калитвинцевим.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що футболіст вибачився одразу після матчу, проте, як бачимо, це йому не допомогло.