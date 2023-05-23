Україна

Football.ua став свідком запеклої боротьби за золоті медалі в другому за силою дивізіоні країни.

В рамках головного поєдинку усього сезону в Першій лізі Оболонь приймала на своєму полі Полісся. Обидві команди вже гарантували собі вихід в елітний дивізіон чемпіонату України, проте зійшлись у протистоянні за першу сходинку. Вирішити долю золотих нагород не вийшло, адже команди зіграли внічию з рахунком 1:1.

Обертаючись назад, треба сказати, що команди пройшли доволі тернистий шлях до успіху. Оболонь взагалі припиняла існування у 2012 році, проте потім команда відродилась. Полісся ж було близьке до зняття з Першої ліги через брак фінансування у 2020 році.

Перед грою біля стадіону вже було відчуття, що гра буде вкрай серйозною. В підтрибунній зоні можна було зустріти гравців та тренерів, які були дуже зосереджені на грі, що ось-ось розпочнеться.

Під час розминки команд вдалось поспілкуватись з Дмитром Шасталом, який запевнив у відсутності хвилювання та гарній мотивації.

Шастал — про чемпіонський матч у Першій лізі: Мандраж? Його немає

До того, по газону було помітно, що трава доволі висока, а також зовсім не волога, що ставило під питання комбінаційний футбол житомирян.

Можливо, не кожен поціновувач українського футболу звернув увагу на матч Першої ліги, але дуже даремно. Багато представників футбольного бомонду завітали на цю гру: Євген Павелко, Андрій Пятов, Артем Гагарін та навіть Євген Янович, який вирішив підтримати рідну команду. Також був Володимир Генінсон та Олександр Денисов. Останній, до речі, з недавнього часу працює директором з маркетингу, медіа та спонсорства в Поліссі.

Генеральний директор житомирян Володимир Загурський в ексклюзивному інтерв'ю нашому сайту розповів, що Олександр Денисов та новий спортивний директор Юрій Максимов будуть в клубі на випробувальному терміні.

"Хотів би зауважити, що обидва фахівці, і Денисов, і Максимов, прийшли з чітким переліком задач. Для них вироблений чіткий KPI за випробувальним терміном у три місяці, за який вони мають довести, що вони по праву обійняли ці посади і їхня робота надалі допоможе розвитку клуба".

Читайте незабаром на нашому сайті повне інтерв'ю!

Що стосується самої гри, то команди були дуже серйозно налаштовані та бились за кожен м'яч. Арбітр доволі непогано контролював ситуацію. Лава запасних Полісся на початку зустрічі була дуже емоційною, тому судді довелось провести окрему розмову, втім все було цивілізовано.

"Наші хлопці емоційні, вони переживають за гравців на полі, не було жодної образи, не було нічого не спортивного. Коли підійшов суддя, він сказав, щоби просто не виходили на поле – один раз вони вийшли. І все спокійно, ніяких претензій не було від четвертого судді.

Гірше було б, якби гравці поводилися тихо. Найголовніше, що не було образ. Це було переживання за партнерів, переживання за результат", - прокоментував момент головний тренер житомирян Юрій Калітвінцев в коментарі нашому сайту.

Господарі поля здебільшого питались знайти прогалини в обороні супротивника завдяки швидким флангам. Полісся ж покладалось на гру в пас в центральній зоні, вмінні вести боротьбу Пилипа Будковського та техніку Василя Грицука.

В складі Оболоні дуже сподобався захисник Данило Карась, який впевнено грав в обороні та віддавав гарні довгі передачі. Цей футболіст цілком може здивувати й на рівні УПЛ.

Особливо приємним моментом стали два фанатських угрупування по різні боки стадіони. Хай їх й не пустили на територію арени, вони усе одно підтримували свої команди — і це дуже хороший знак для нашого футболу. Вболівальники скучили за грою, а елітний дивізіон чемпіонату України отримує дві хороші команди, які мають відповідні можливості, щоб не бути "пасажирами".

Крім того, Полісся намагається медійно бути цікавим українському глядачу. Запрошення Олександра Усика на тогорічний Winter Cup тому підтвердження. Також в клубі знімають серіал про команду. В нашій країні починаючи з серіалу можна стати президентом, а чи можна стати чемпіоном?

Вже незабаром ми побачимо ці команди в УПЛ. Звичайно їх склади зміняться, але вже в цій грі можна було побачити, що це дві серйозні сили для нашого наступного футбольного сезону. Це була гра рівня УПЛ, принаймні за рівнем пристрастей та боротьби. Наш футбол лише набирає оберти.