Україна: Перша ліга

Колишній керманич харківського клубу прокоментував свій відхід.

Харківський Металіст, який за підсумками сезону-2022/23 посів передостанню сходинку турнірної таблиці української Прем’єр-ліги та продовжуватиме виступи в Першій лізі наступного футбольного року, розпочав черговий день літнього міжсезонні з новини про розставання з в.о. головного тренера Періцею Огнєновичем.

Віднині колишній керманич "жовто-синіх" наступним чином прокоментував спільне з керівництвом клубу рішення.

"Перш за все хочу висловити вдячність кожному гравцю, тренеру, медичному персоналу, адміністраторам та всім працівникам клубу за спільну працю.

Мені дуже приємно, що команда висловилася за продовження моєї роботи. Але на жаль, ситуація склалася так, що я не можу продовжувати співпрацю з Металістом.

Щиро дякую керівництву клубу за відношення і чесне виконання всіх без виключення зобов’язань. Бажаю якнайшвидшого повернення до УПЛ клубу, який встиг стати для мене рідним!", — заявив сербський фахівець.

Нагадаємо, що раніше стали відомі дати плей-оф за місця в "елітній" першості.