У стикових матчах зіграють Інгулець, Верес, ЛНЗ та Металург.
Верес - Інгулець, НК Верес
08 червня 2023, 10:18
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про розклад матчів плей-оф за право участі в УПЛ у сезоні-2023/24.
Від УПЛ братимуть участь дві команди, які посіли 13 та 14 місця (Верес та Інгулець), а від Першої ліги – 3 та 4 місця (ЛНЗ та Металург).
Перші матчі пройдуть у суботу, 10 червня, а у відповідь — у середу, 14 червня.
Розклад матчів плей-оф:
10 червня (субота)
Інгулець (Петрове) — ЛНЗ (Черкаси). 17:00
Металург (Запоріжжя) — Верес (Рівне). 17:00
14 червня (середа)
Верес (Рівне) — Металург (Запоріжжя). 13:00
ЛНЗ» (Черкаси) — Інгулець (Петрове). 17:00.
Раніше повідомлялося, що з нового сезону заплановано проведення Кубку України.