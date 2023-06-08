Україна

У стикових матчах зіграють Інгулець, Верес, ЛНЗ та Металург.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про розклад матчів плей-оф за право участі в УПЛ у сезоні-2023/24.

Від УПЛ братимуть участь дві команди, які посіли 13 та 14 місця (Верес та Інгулець), а від Першої ліги – 3 та 4 місця (ЛНЗ та Металург).

Перші матчі пройдуть у суботу, 10 червня, а у відповідь — у середу, 14 червня.

Розклад матчів плей-оф:

10 червня (субота)

Інгулець (Петрове) — ЛНЗ (Черкаси). 17:00

Металург (Запоріжжя) — Верес (Рівне). 17:00

14 червня (середа)

Верес (Рівне) — Металург (Запоріжжя). 13:00

ЛНЗ» (Черкаси) — Інгулець (Петрове). 17:00.

Раніше повідомлялося, що з нового сезону заплановано проведення Кубку України.