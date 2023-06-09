Україна: Перша ліга

Хустяни підвищились у класі.

Сьогодні відбувся другий матч плей-оф за право зіграти у Першій лізі. Зустрічались друга команда Другої ліги Хуст і п'ятнадцята команда Першої ліги ФСК Маріуполь. Перша зустріч цих колективів закінчилась нічиєю 1:1.

Сьогодні команди також не були щедрими на голи. Один точний удар Мердєєва став вирішальним у цьому двобої. Перемога Хуста за сумою двох матчів — 2:1.

Таким чином, в наступному сезоні підвищуються у Першу лігу Нива Бузова і Хуст. У Другу лігу понизились Гірник-Спорт і ФСК Маріуполь.

Маріуполь — Хуст 0:1

Гол: Мердєєв, 53.