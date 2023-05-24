Україна: Перша ліга

Київський клуб виключено з чемпіонату Другої ліги.

Футбольний клуб Рубікон Київ виключили зі складу ПФЛ. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Відповідно до рішення КДК УАФ ФК Рубікон за дві неявки на матчі 11 та 12 турів отримав технічні поразки 0:3. Зважаючи на те, що Рубікон провів більш як половину матчів, то в зустрічах, які залишилися, Рубікону були зараховані поразки (–:+), а командам-суперницям технічні перемоги (+:–).

Разом із тим згідно з рішенням КДК УАФ від 11 травня та Центральної ради ПФЛ футбольний клуб Рубікон Київ виключений зі складу ПФЛ, а Адміністрація ПФЛ уповноважена внести зміни до турнірної таблиці VBET UA Друга відповідно до п. 5 ст. 10 Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ", — йдеться у заяві.

Рубікон зіграв у 10 турах чемпіонату Другої ліги. Команда набрала 4 очки, різниця м'ячів – 6:36.