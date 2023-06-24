Україна: Перша ліга

Харківський клуб визначився з ім'ям фахівця, який буде очолювати команду в Першій лізі.

Металіст на своєму офіційному сайті призначив Андрія Аніщенка на посаду головного тренера першої команди.

Деталі контрактної угоди із 48-річним фахівцем не уточнюються. Зазначимо, що наступний сезон Металіст проведе у Першій лізі України у Групі А після того, як команди вилетіла з української Прем'єр-ліги за підсумками цієї кампанії.

Зазначимо, що після завершення футбольної кар'єри у 2008 році Андрій Аніщенко розпочав тренерську діяльність, а з 2011-го він керував тренерським штабом молодіжного складу Металіста.

У 2019 році очолив Академію футболу Металіст, а з виходом "жовто-синіх" до УПЛ Аніщенко став старшим тренером Металіста U-19. З березня 2023 року входив у тренерський штаб першої команди.