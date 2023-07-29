Україна: Перша ліга

Чергове поповнення для харківської команди у Першій лізі.

Харківський Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із трьома новачками, які раніше перебували у статусах вільних агентів.

Першим новачком став колишній капітан Гірника-Спорту Денис Підручний. До цього 22-річний українець виступав за Олександрію та Краматорськ.

Другий новачок – Габріель Гомес. Минулого сезону 23-річний бразилець виступав за Дніпро-1. На його рахунку п'ять поєдинків в УПЛ.

І останнім підписанням став Віктор Ян, котрий у віці 16 років дебютував за Сантос. До цього 21-річний бразилець виступав за дубль Орландо Сіті та Куябу.

Зазначимо, що сьогодні, 29 липня, Металіст стартує у Першій лізі України після вильоту з УПЛ. Суперником харків'ян буде Епіцентр. Початок о 17:00 за київським часом.