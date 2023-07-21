Сьогодні, 21 липня в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування першого й другого попередніх етапів Vbet Кубку України сезону-2023/2024. 

Перший попередній етап

Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Фазенда (Чернівці)

Олімпія (Савинці) — Кудрівка (Кудрівка)

Штурм (Іванків) — ЮКСА (Київ)

Базовий день матчів — 29 липня.

Другий попередній етап

Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Карпати (Львів)

Металіст (Харків) — Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

Скала 1911 (Стрий) — Хуст (Хуст)

Поділля (Хмельницький) — Нива (Тернопіль)

Нива (Вінниця) — Агробізнес (Волочиськ)

Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.)/Фазенда (Чернівці) — Буковина (Чернівці) 

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Полтава (Полтава) 

Інгулець (Петрове) — Металург (Запоріжжя)

Олімпія (Савинці)/Кудрівка (Кудрівка) — Кремінь (Кременчук) 

Локомотив (Київ) — Діназ (Вишгород)

Звягель (Звягель) — Чайка (Петропавлівська Борщагівка)

Штурм (Іванків)/ЮКСА (Київ) — Нива (Бузова)

Чернігів (Чернігів) — Лівий Берег (Київ)

Тростянець (Тростянець) — Реал Фарма (Одеса)

Маріуполь (Маріуполь) — Васт (Миколаїв)

Вікторія (Суми) — Дружба (Мирівка)

Базовий день матчів — 2 серпня.

На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку.

Фінал турніру відбудеться 15 травня 2024 року.