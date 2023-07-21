У церемонії взяли участь почесні гості — заступник командира 242-го окремого батальйону ТРО ЗСУ старший лейтенант Максим Колісніченко та головний тренер національної збірної України Сергій Ребров.
Фото прес-служби УАФ
21 липня 2023, 13:42
Сьогодні, 21 липня в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування першого й другого попередніх етапів Vbet Кубку України сезону-2023/2024.
Перший попередній етап
Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Фазенда (Чернівці)
Олімпія (Савинці) — Кудрівка (Кудрівка)
Штурм (Іванків) — ЮКСА (Київ)
Базовий день матчів — 29 липня.
Другий попередній етап
Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Карпати (Львів)
Металіст (Харків) — Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
Скала 1911 (Стрий) — Хуст (Хуст)
Поділля (Хмельницький) — Нива (Тернопіль)
Нива (Вінниця) — Агробізнес (Волочиськ)
Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.)/Фазенда (Чернівці) — Буковина (Чернівці)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Полтава (Полтава)
Інгулець (Петрове) — Металург (Запоріжжя)
Олімпія (Савинці)/Кудрівка (Кудрівка) — Кремінь (Кременчук)
Локомотив (Київ) — Діназ (Вишгород)
Звягель (Звягель) — Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
Штурм (Іванків)/ЮКСА (Київ) — Нива (Бузова)
Чернігів (Чернігів) — Лівий Берег (Київ)
Тростянець (Тростянець) — Реал Фарма (Одеса)
Маріуполь (Маріуполь) — Васт (Миколаїв)
Вікторія (Суми) — Дружба (Мирівка)
Базовий день матчів — 2 серпня.
На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку.
Фінал турніру відбудеться 15 травня 2024 року.