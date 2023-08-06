Україна: Перша ліга

Деталі угоди із 25-річним українцем не розголошуються.

Харківський Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Олександром Маткобожиком.

Деталі угоди із 25-річним українцем не розголошуються. У складі харків'ян футболіст виступатиме під 18 номером.

Попереднім клубом Маткобожика був рівненський Верес, а до цього він виступав за Минай, Зірку та львівські Карпати.

Минулого сезону Олександр провів лише п'ять матчів, у яких забив один гол.

Нагадаємо, у першому турі Металіст поступився Епіцентру, після чого програв тій же команді у Кубку України.

Свій наступний матч Металіст проведе проти Агробізнесу. Гра відбудеться сьогодні, 6 серпня, о 15:30 за київським часом.