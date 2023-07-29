Україна: Перша ліга

Відбулися чергові поєдинки Першої ліги України.

Сьогодні, 29 липня, відбулися чергові матчі стартового туру Першої ліги України.

У першій грі Чернігів обіграв Діназ із рахунком 3:2. Рахунок у матчі було відкрито на першій хвилині, коли В'ячеслав Койдан вивів господарів уперед, проте вже за п'ять хвилин В'ячеслав Шевченко зрівняв цифри на табло.

Потім на 33 хвилині Андрій Соловйов вивів гостей уперед, але за шість хвилин Микита Посмашний зрівняв рахунок. Перемогу "північним" приніс забитий м'яч Кирила Кривобороденка на 42 хвилині.

Також зазначимо, що з 11 хвилини гості грали у меншості після вилучення Максима Ворони, який отримав другу жовту картку.

Чернігів — Діназ 3:2

Голи: Койдан, 1, Посмашний, 39, Кривобороденко, 42 — Шевченко, 6, Соловйов, 33.

У другому матчі Прикарпаття поділило очки з Поділлям. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол у виконанні Андрія Хоми у складі господарів, гості відповіли точним ударом Станіслава Василенка.

Також додамо, що на восьмій хвилині Роман Барчук не зміг реалізувати пенальті.

Прикарпаття — Поділля 1:1

Голи: Хома, 9 — Василенко, 32.

У третій зустрічі Інгулець, який вилетів із УПЛ за підсумками минулого сезону, розгромив Полтаву з рахунком 5:0.

У складі команди з Петрового голами відзначилися Юрій Козиренко та Денис Резепов, а Олександр Козак оформив хет-трик.

Інгулець — Полтава 5:0

Голи: Козак, 18, 28, 51, Козиренко, 35, Резепов, 64.

Ігровий день завершився матчем між Металістом та Епіцентром, у якому гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол у ворота харків'ян забив Сергій Стень, який відзначився на 68 хвилині зустрічі.

Металіст — Епіцентр 0:1

Гол: Стень, 68.