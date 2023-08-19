Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 19 серпня, відбулися чергові матчі четвертого туру Першої ліги України.

У першій грі Інгулець із Петрово здобув перемогу над Лівим Берегом з рахунком 2:1. У складі переможців голами відзначилися Артем Сітало та Михайло Шершень. У тих, хто програв, єдиний м'яч забив Арсен Слотюк.

Інгулець — Лівий Берег 2:1

Голи: Сітало, 18, Шершень, 59 — Слотюк, 88.

У другому матчі запорізький Металург у гостях обіграв Полтаву з рахунком 2:1. Перемогу запоріжцям принесли забиті м'ячі у виконанні Дениса Галати та Сергія Палюхи, а у господарів забив Дмитро Щербак. Також додамо, що з 24 хвилини Металург грав у меншості після вилучення капітана Володимира Польового.

СК Полтава — МФК Металург 1:2

Голи: Щербак, 53 — Галата, 68, Палюх, 83.

У третій зустрічі Агробізнес у гостях мінімально обіграв Хуст із рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Роман Кузьмін на 73 хвилині.

Хуст — Агробізнес 0:1

Гол: Кузьмін, 73.

У наступній грі Вікторія також у гостях була сильнішою за Діназ з рахунком 1:0. Перемогу гостям приніс забитий м'яч у виконанні Ярослава Галенка. Також на 94 хвилині другу жовту картку отримав Максим Ворона, який вийшов на заміну у першому таймі.

Діназ — Вікторія 0:1

Гол: Галенко, 46.

Кремінь на виїзді здобув перемогу над Гірником-Спортом із рахунком 1:0. Перемогу команді із Кременчука приніс гол Андрія Глоби.

Гірник-Спорт — Кремінь 0:1

Гол: Глоба, 40.

Насамкінець Поділля на своєму полі поділило очки з Епіцентром. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Поділля — Епіцентр 0:0

Також зазначимо, що матч між Черніговом та Маріуполем був перенесений через ракетний удар країни-терориста по Чернігову, який забрав життя сімох людей (129 поранено).