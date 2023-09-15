Україна: Перша ліга

Завершилися три матчі 8-го туру української Першої ліги.

У рамках 8-го туру української Першої ліги відбулися три матчі групи А. Перемогами відзначилися львівські Карпати та Буковина, а в Івано-Франківську Прикарпаття поділило очки з Епіцентром.

У першій грі дня Прикарпаття приймало на власному полі Епіцентр з Кам'янця-Подільського. Ще у першій чверті зустрічі гравець гостей Беженар відзначився автоголом, а невдовзі Титаєвський подвоїв перевагу Прикарпаття.

Проте, Епіцентру все ж вдалося вирвати нічию. Голами відзначилися Кравчук і Гірний. На 90+4 гравець гостей Мороз отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

Прикарпаття — Епіцентр 2:2

Голи: Беженар, 20 (автогол), Титаєвський, 26 — Кравчук, 44, Гірний, 74

У другій грі дня Буковина впоралася вдома з Агробізнесом. Єдиним голом ще у першому таймі відзначився Фарасєєнко.

Буковина — Агробізнес 1:0

Голи: Фарасєєнко, 27

В останньому, третьому поєдинку дня львівські Карпати здобули чергову перемогу, закріпившись на першому місці турнірної таблиці. Вирішальний гол господарі забили з пенальті.

Карпати — Поділля 2:1

Голи: Костенко, 9, Полегенько, 62 (пенальті) — Цибульник, 27