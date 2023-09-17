Україна: Перша ліга

Завершилися останні матчі 8-го туру української Першої ліги.

У рамках 8-го туру української Першої ліги відбулися ще три матчі групи Б. Лівий Берег і Чернігів відзначилися перемогами, а Маріуполь і Металург поділили очки.

Чернігів мінімально здолав Гірник-Спорт завдяки голу Шумила у першому таймі. Після цієї перемоги господарі обійшли гостей у турнірній таблиці. Тепер Чернігів посідає передостанню, 9-ту сходинку, а Гірник-Спорт опустився на 10-те місце.

Чернігів — Гірник-Спорт 1:0

Голи: Шумило, 30

Гра між Маріуполем і Металургом виявилася досить насиченою. На 34-й хвилині гості залишилися у меншості через вилучення Басова, але вже за 4 хвилини Піддубний відкрив рахунок на їхню користь. Вже за хвилину він же зрівняв рахунок, забивши у свої ворота.

Терехов вивів господарів вперед, але Металург зумів врятуватися завдяки голу Хуссіна у доданий час.

Маріуполь — Металург 2:2

Голи: Піддубний, 39 (автогол), Терехов, 58 — Піддубний, 38, Хуссін, 90+2

Вилучення: Басов, 34

Останньою грою туру була зустріч Лівого Берега та Креміня. Господарі здобули розгромну перемогу. Хет-триком відзначився капітан киян Андрій Співаков. Рахунок міг бути ще більшим, але Дедух не реалізував пенальті на 25-й хвилині.

Лівий Берег — Кремінь 6:0

Голи: Співаков, 9, 55 (пенальті), 70, Самар, 12, Дедух, 33, Синиця, 75