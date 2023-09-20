Україна: Перша ліга

Дубль гравця приніс Хусту перемогу над тернопільською Нивою.

Перемога Хуста над Нивою (Тернопіль) стала головною сенсацією восьмого туру Першої ліги. Півзахисник Назар Приходько двічі вразив ворота тернополян і приніс перемогу своїй команді, завдяки чому його визнали героєм туру, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

21-річний Приходько поділився своїми емоціями після дебютного голу у Першій лізі.

"Щасливий, що нарешті зміг забити і приніс команді перемогу. Сподіваюся, що забиватиму якомога більше. Всі можливості для цього у мене є. Відчуваю, що від гри до гри прогресую", — заявив гравець Хуста.

Він також розповів, наскільки особисто йому непросто було адаптуватися до Першої ліги.

"Розумів, що на початку сезону буде непросто, адже рівень суперників у Першій лізі значно вищий. Вважаю, що нам вдалося вже адаптуватися і поступово нав'язуємо конкурентам свій футбол. Проти нам нікому легко не буде", — підкреслив Приходько.

Станом на зараз, Хуст посідає 7-му сходинку у турнірній таблиці групи А. У наступному турі, 23 вересня, вони зустрінуться з харківським Металлістом, останньою командою десятки.