Україна: Перша ліга

В українській Першій лізі завершилися всі матчі 9-го туру.

Дев'ятий тур української Першої ліги розпочався у п'ятницю, 22 вересня, і завершився у неділю, 24 вересня. У десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 22 голами.

Група А

У першій грі туру очки поділили Поділля та Буковина.

Поділля — Буковина 1:1

Голи: Задоя, 16 (пенальті) — Палагнюк, 48

Металіст у номінально домашній грі поступився Хусту.

Металіст — Хуст 0:3

Голи: Приходько, 36, Шевчук, 59, Борисенко, 81

Нива Бузова зуміла здобути виїзну перемогу у матчі проти Епіцентру.

Епіцентр — Нива (Бузова) 0:2

Голи: Паламар, 9 (пен.), Григоращук, 28 (автогол)

Прикарпаття вирвало нічию у доданий час гри з Агробізнесом.

Агробізнес — Прикарпаття 1:1

Голи: Гаврушко, 50 — Шинкаренко, 90+3

Тернопільська Нива і львівські Карпати поділили очки, забивши всі свої голи протягом 8 хвилин матчу.

Нива (Тернопіль) — Карпати 1:1

Голи: Зінь, 8 — Костенко, 6

Група Б

Полтава вдома здолала чернігівських гостей.

Полтава — Чернігів 2:0

Голи: Коцюмака, 43, Щербак, 65 (пен.)

Лівий Берег не зумів втримати нічию у грі з Вікторією.

Вікторія — Лівий Берег 1:0

Голи: Долінський, 81 (пен.)

Маріуполь впевнено переміг Кремінь у виїзному матчі.

Кремінь — Маріуполь 0:3

Голи: Тепляков, 21, 24, Терехов, 64

Запорізький Металург і Діназ не виявили сильнішого.

Металург — Діназ 1:1

Голи: Могильний, 48 — Гільєрмо Насіменто, 18

Інгулець здобув важливу перемогу наприкінці зустрічі.

Гірник-Спорт — Інгулець 1:2

Голи: Тузенко, 80 — Богунов, 29, Кольцов (пен), 90+2