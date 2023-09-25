В українській Першій лізі завершилися всі матчі 9-го туру.
Поділля - Буковина, фото господарів
25 вересня 2023, 16:17
Дев'ятий тур української Першої ліги розпочався у п'ятницю, 22 вересня, і завершився у неділю, 24 вересня. У десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 22 голами.
Група А
У першій грі туру очки поділили Поділля та Буковина.
Поділля — Буковина 1:1
Голи: Задоя, 16 (пенальті) — Палагнюк, 48
Металіст у номінально домашній грі поступився Хусту.
Металіст — Хуст 0:3
Голи: Приходько, 36, Шевчук, 59, Борисенко, 81
Нива Бузова зуміла здобути виїзну перемогу у матчі проти Епіцентру.
Епіцентр — Нива (Бузова) 0:2
Голи: Паламар, 9 (пен.), Григоращук, 28 (автогол)
Прикарпаття вирвало нічию у доданий час гри з Агробізнесом.
Агробізнес — Прикарпаття 1:1
Голи: Гаврушко, 50 — Шинкаренко, 90+3
Тернопільська Нива і львівські Карпати поділили очки, забивши всі свої голи протягом 8 хвилин матчу.
Нива (Тернопіль) — Карпати 1:1
Голи: Зінь, 8 — Костенко, 6
Група Б
Полтава вдома здолала чернігівських гостей.
Полтава — Чернігів 2:0
Голи: Коцюмака, 43, Щербак, 65 (пен.)
Лівий Берег не зумів втримати нічию у грі з Вікторією.
Вікторія — Лівий Берег 1:0
Голи: Долінський, 81 (пен.)
Маріуполь впевнено переміг Кремінь у виїзному матчі.
Кремінь — Маріуполь 0:3
Голи: Тепляков, 21, 24, Терехов, 64
Запорізький Металург і Діназ не виявили сильнішого.
Металург — Діназ 1:1
Голи: Могильний, 48 — Гільєрмо Насіменто, 18
Інгулець здобув важливу перемогу наприкінці зустрічі.
Гірник-Спорт — Інгулець 1:2
Голи: Тузенко, 80 — Богунов, 29, Кольцов (пен), 90+2