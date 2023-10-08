Україна: Перша ліга

Завершилися останні чотири поєдинки 11-го туру Першої ліги.

У неділю, 8 жовтня, у рамках української Першої ліги відбулися чотири матчі, які закривали програму одинадцятого туру.

У першому поєдинку недільного ігрового дня Нива (Бузова) приймала Поділля. Цей матч групи А видався досить багатим на події, а переможцем з нього досить очікувано вийшли господарі.

Нива (Бузова) — Поділля 2:1

Голи: Нехтій, 7, Книш, 57 (пен.) — Доброхотов, 38 (пен.)

На 20-й хвилині Сергійчук (Нива) не реалізував пенальті

Попередження: Прокопчук, 28, Будняк, 32, Сергійчук, 81, Літовченко, 90+1 — Болденков, 57, Войтіховський, 61, Коваленко, 63

У матчі групи Б з двома вилученнями здобути 3 очки зуміла Полтава.

Полтава — Лівий Берег 2:1

Голи: Стрельцов, 25, Шмигельський, 50 — Сухоручко, 15

Попередження: Савенков, 12, Опанасенко, 64 — Сухоручко, 23, Биков, 77, Литовченко, 90+4

Вилучення: Опанасенко, 90 (друга жовта картка) — Чернятинський, 67

У групі А львівські Карпати продовжили серію без поразок у цьому сезоні до 11-ти ігор, мінімально перегравши Буковину на виїзді.

Буковина — Карпати 0:1

Голи: Підлепенець, 63

Попередження: Рябий, 9, Глагола, 13, Чайковський, 56 — Мизюк, 58, Бабогло, 87

Переміг і лідер групи Б Інгулець. Вони розгромили Чернігів у домашньому матчі завдяки дублю Козака та чотирьом іншим голам.

Інгулець — Чернігів 6:1

Голи: Кольцов, 20, Козак, 27, 60, Шершень, 56, Квасов, 84, Гаджук, 88 — Сердюк, 78