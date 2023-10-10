Україна: Перша ліга

В українській Першій лізі завершилися всі матчі 11-го туру.

Одинадцятий тур української Першої ліги розпочався у п'ятницю, 6 жовтня, і завершився у неділю, 8 жовтня. У десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 28 голами.

Група А

У першому поєдинку одинадцятого туру Агробізнес здолав на виїзді харківський Металіст.

Металіст — Агробізнес 1:2

Голи: Луців, 62 — Волков, 17, Гомеш (автогол), 39

Прикарпаття та тернопільська Нива не забивали голів, поділивши очки.

Прикарпаття — Нива (Тернопіль) 0:0

Епіцентр вдома впорався з Хустом завдяки дублю Стеня.

Епіцентр — Хуст 3:1

Голи: Ліповуз, 14, Стень, 48 (пен.), 54 — Шевчук, 17

Нива (Бузова) здолала Поділля у домашньому матчі з двома призначеними пенальті.

Нива (Бузова) — Поділля 2:1

Голи: Нехтій, 7, Книш, 57 (пен.) — Доброхотов, 38 (пен.)

Львівські Карпати мінімально перемогли Буковину завдяки голу Підлепенця.

Буковина — Карпати 0:1

Голи: Підлепенець, 63

Розклад наступного, дванадцятого туру української Першої ліги (група А):

Група Б

Кремінь і Діназ повторили долю Прикарпаття та тернопільської Ниви.

Кремінь — Діназ 0:0

Запорізький Металург здолав чвертьфіналіста Кубка України.

Металург — Вікторія 2:0

Голи: Буряк, 41, Сад, 52

Гірник-Спорт зумів реабілітуватися за провальний початок матчу з Маріуполем.

Маріуполь — Гірник-Спорт 2:3

Голи: Зубков, 1, 2 — Гора, 39, 45, Романенко, 62

Лівий Берег на виїзді поступився Полтаві.

Полтава — Лівий Берег 2:1

Голи: Стрельцов, 25, Шмигельський, 50 — Сухоручко, 15

Лідер групи Б знищив вдома Чернігів.

Інгулець — Чернігів 6:1

Голи: Кольцов, 20, Козак, 27, 60, Шершень, 56, Квасов, 84, Гаджук, 88 — Сердюк, 78

Розклад наступного, дванадцятого туру української Першої ліги (група Б):