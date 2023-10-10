В українській Першій лізі завершилися всі матчі 11-го туру.
Епіцентр - Хуст, фото господарів
10 жовтня 2023, 17:17
Одинадцятий тур української Першої ліги розпочався у п'ятницю, 6 жовтня, і завершився у неділю, 8 жовтня. У десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 28 голами.
Група А
У першому поєдинку одинадцятого туру Агробізнес здолав на виїзді харківський Металіст.
Металіст — Агробізнес 1:2
Голи: Луців, 62 — Волков, 17, Гомеш (автогол), 39
Прикарпаття та тернопільська Нива не забивали голів, поділивши очки.
Прикарпаття — Нива (Тернопіль) 0:0
Епіцентр вдома впорався з Хустом завдяки дублю Стеня.
Епіцентр — Хуст 3:1
Голи: Ліповуз, 14, Стень, 48 (пен.), 54 — Шевчук, 17
Нива (Бузова) здолала Поділля у домашньому матчі з двома призначеними пенальті.
Нива (Бузова) — Поділля 2:1
Голи: Нехтій, 7, Книш, 57 (пен.) — Доброхотов, 38 (пен.)
Львівські Карпати мінімально перемогли Буковину завдяки голу Підлепенця.
Буковина — Карпати 0:1
Голи: Підлепенець, 63
Розклад наступного, дванадцятого туру української Першої ліги (група А):
Група Б
Кремінь і Діназ повторили долю Прикарпаття та тернопільської Ниви.
Кремінь — Діназ 0:0
Запорізький Металург здолав чвертьфіналіста Кубка України.
Металург — Вікторія 2:0
Голи: Буряк, 41, Сад, 52
Гірник-Спорт зумів реабілітуватися за провальний початок матчу з Маріуполем.
Маріуполь — Гірник-Спорт 2:3
Голи: Зубков, 1, 2 — Гора, 39, 45, Романенко, 62
Лівий Берег на виїзді поступився Полтаві.
Полтава — Лівий Берег 2:1
Голи: Стрельцов, 25, Шмигельський, 50 — Сухоручко, 15
Лідер групи Б знищив вдома Чернігів.
Інгулець — Чернігів 6:1
Голи: Кольцов, 20, Козак, 27, 60, Шершень, 56, Квасов, 84, Гаджук, 88 — Сердюк, 78
Розклад наступного, дванадцятого туру української Першої ліги (група Б):