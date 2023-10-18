В українській Першій лізі завершилися всі матчі 12-го туру.
Нива (Тернопіль) - Нива (Бузова), фото господарів
18 жовтня 2023, 12:17
Дванадцятий тур української Першої ліги розпочався у п'ятницю, 13 жовтня, і завершився у понеділок, 16 жовтня. У десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 25 голами.
Група А
У матчі, який відкривав 12-й тур у групі А, переможця команди так і не виявили. Агробізнес та Епіцентр поділили очки, забивши по одному голу.
Агробізнес — Епіцентр 1:1
Голи: Галенков, 10 — Ліповуз, 63
Буковина втримала перемогу над Хустом на виїзді.
Хуст — Буковина 1:2
Голи: Мердєєв, 86 (пен.) — Бодня, 65, Палагнюк, 70
Тернопільська Нива здолала однойменних гостей з Київської області.
Нива (Тернопіль) — Нива (Бузова) 2:0
Голи: Різник, 58, Галадей, 67
Видовищним виявився матч львівських Карпат, які несподівано втратили очки у домашньому поєдинку з Прикарпаттям.
Карпати — Прикарпаття 3:3
Голи: Підлепенець, 10, Сухар, 12, Демченко, 59 — Хома, 9, 55, Цюцюра, 32 (пен.)
Харківський Металіст вчергове поступився, пропустивши від Поділля наприкінці матчу.
Поділля — Металіст 1:0
Голи: Назарчук, 83
Розклад наступного, тринадцятого туру української Першої ліги (група А):
Група Б
У матчі, який відкривав програму 12-го туру Першої ліги, переможцем став Гірник-Спорт.
Гірник-Спорт — Металург 1:0
Голи: Мороз, 30
Сумська Вікторія впевнено здолала вдома гостей з Кременчука.
Вікторія — Кремінь 3:0
Голи: Шаврін, 28, Байдал, 53 (пен.), Савченко, 76 (пен.)
Хет-трик Сухоручка подарував Лівому Берегу 3 очки у матчі проти Чернігова.
Чернігів — Лівий Берег 0:3
Голи: Сухоручко, 36, 90+1, 90+4
Інгулець вкотре спокійно переміг. Їхній відрив від 2-го місця становить 12 очок.
Діназ — Інгулець 0:2
Голи: Малиш, 20, Кольцов, 77
У понеділок Полтава і Маріуполь закривали програму 12-го туру. Перемогу у цьому матчі здобули гості.
Полтава — Маріуполь 0:2
Голи: Пентелейчук, 54, Батальський, 75
Розклад наступного, тринадцятого туру української Першої ліги (група Б):