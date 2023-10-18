Україна: Перша ліга

В українській Першій лізі завершилися всі матчі 12-го туру.

Дванадцятий тур української Першої ліги розпочався у п'ятницю, 13 жовтня, і завершився у понеділок, 16 жовтня. У десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 25 голами.

Група А

У матчі, який відкривав 12-й тур у групі А, переможця команди так і не виявили. Агробізнес та Епіцентр поділили очки, забивши по одному голу.

Агробізнес — Епіцентр 1:1

Голи: Галенков, 10 — Ліповуз, 63

Буковина втримала перемогу над Хустом на виїзді.

Хуст — Буковина 1:2

Голи: Мердєєв, 86 (пен.) — Бодня, 65, Палагнюк, 70

Тернопільська Нива здолала однойменних гостей з Київської області.

Нива (Тернопіль) — Нива (Бузова) 2:0

Голи: Різник, 58, Галадей, 67

Видовищним виявився матч львівських Карпат, які несподівано втратили очки у домашньому поєдинку з Прикарпаттям.

Карпати — Прикарпаття 3:3

Голи: Підлепенець, 10, Сухар, 12, Демченко, 59 — Хома, 9, 55, Цюцюра, 32 (пен.)

Харківський Металіст вчергове поступився, пропустивши від Поділля наприкінці матчу.

Поділля — Металіст 1:0

Голи: Назарчук, 83

Розклад наступного, тринадцятого туру української Першої ліги (група А):

Група Б

У матчі, який відкривав програму 12-го туру Першої ліги, переможцем став Гірник-Спорт.

Гірник-Спорт — Металург 1:0

Голи: Мороз, 30

Сумська Вікторія впевнено здолала вдома гостей з Кременчука.

Вікторія — Кремінь 3:0

Голи: Шаврін, 28, Байдал, 53 (пен.), Савченко, 76 (пен.)

Хет-трик Сухоручка подарував Лівому Берегу 3 очки у матчі проти Чернігова.

Чернігів — Лівий Берег 0:3

Голи: Сухоручко, 36, 90+1, 90+4

Інгулець вкотре спокійно переміг. Їхній відрив від 2-го місця становить 12 очок.

Діназ — Інгулець 0:2

Голи: Малиш, 20, Кольцов, 77

У понеділок Полтава і Маріуполь закривали програму 12-го туру. Перемогу у цьому матчі здобули гості.

Полтава — Маріуполь 0:2

Голи: Пентелейчук, 54, Батальський, 75

Розклад наступного, тринадцятого туру української Першої ліги (група Б):