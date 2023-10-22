Завершилися ще п'ять поєдинків 13-го туру Першої ліги.
Лівий Берег - Інгулець, фото господарів
22 жовтня 2023, 21:18
У рамках тринадцятого туру української Першої ліги у неділю, 22 жовтня, відбулися ще п'ять матчів.
Група А
Харківський Металіст і тернопільська Нива не виявили сильнішого у поєдинку без забитих м'ячів.
Металіст — Нива (Тернопіль) 0:0
Попередження: Абрамов, 21, Гомес, 62, Ісаєнко, 82 — Гатала, 14, Волохатий, 70, Хруставка, 76
Прикарпаття — Буковина 2:1
Голи: Хома, 12, 65 — Пасічник, 86
Попередження: Чайковський, 13, Рябий, 56, Паламарчук, 70
Турнірна таблиця групи А після тринадцяти зіграних турів:
Група Б
Запорізький Металург впорався з Полтавою у домашньому матчі.
Металург — Полтава 3:1
Голи: Басов, 15, Буряк, 32, Крапивний, 57 — Щербак, 23
Попередження: Сніжко, 22, Крапивний, 24 — Шмигельський, 19, Плахтир, 29, Щербак, 64, Клименко, 71
Вилучення: Щербак, 73 (друга жовта картка)
Маріуполь здобув ідентичний результат у домашньому матчі проти Чернігова.
Маріуполь — Чернігів 3:1
Голи: Тєрєхов, 17, Батальський, 27, Олійник, 73 — Шушко, 83 (автогол)
Попередження: Булгаков, 61 — Романченко, 39, Кривобороденко, 41
Інгулець вперше у сезоні програв, але їхній відрив від другого місця турнірної таблиці досі можна вважати впевненим.
Лівий Берег — Інгулець 3:0
Голи: Сухоручко, 6, Синиця, 53, Литовченко, 86
Попередження: Астахов, 11, Когут, 37, Якимів, 69, Войцеховський, 76 — Малиш, 18, Богунов, 37, Мельничук, 84, Шершень, 88, Козиренко, 90+3
Турнірна таблиця групи Б після тринадцяти зіграних турів: