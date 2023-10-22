Україна: Перша ліга

Завершилися ще п'ять поєдинків 13-го туру Першої ліги.

У рамках тринадцятого туру української Першої ліги у неділю, 22 жовтня, відбулися ще п'ять матчів.

Група А

Харківський Металіст і тернопільська Нива не виявили сильнішого у поєдинку без забитих м'ячів.

Металіст — Нива (Тернопіль) 0:0

Попередження: Абрамов, 21, Гомес, 62, Ісаєнко, 82 — Гатала, 14, Волохатий, 70, Хруставка, 76

Прикарпаття — Буковина 2:1

Голи: Хома, 12, 65 — Пасічник, 86

Попередження: Чайковський, 13, Рябий, 56, Паламарчук, 70

Турнірна таблиця групи А після тринадцяти зіграних турів:

Група Б

Запорізький Металург впорався з Полтавою у домашньому матчі.

Металург — Полтава 3:1

Голи: Басов, 15, Буряк, 32, Крапивний, 57 — Щербак, 23

Попередження: Сніжко, 22, Крапивний, 24 — Шмигельський, 19, Плахтир, 29, Щербак, 64, Клименко, 71

Вилучення: Щербак, 73 (друга жовта картка)

Маріуполь здобув ідентичний результат у домашньому матчі проти Чернігова.

Маріуполь — Чернігів 3:1

Голи: Тєрєхов, 17, Батальський, 27, Олійник, 73 — Шушко, 83 (автогол)

Попередження: Булгаков, 61 — Романченко, 39, Кривобороденко, 41

Інгулець вперше у сезоні програв, але їхній відрив від другого місця турнірної таблиці досі можна вважати впевненим.

Лівий Берег — Інгулець 3:0

Голи: Сухоручко, 6, Синиця, 53, Литовченко, 86

Попередження: Астахов, 11, Когут, 37, Якимів, 69, Войцеховський, 76 — Малиш, 18, Богунов, 37, Мельничук, 84, Шершень, 88, Козиренко, 90+3

Турнірна таблиця групи Б після тринадцяти зіграних турів: